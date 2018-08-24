МЧС проверяет избирательные участки перед выборами новосибирского главы

Новосибирск, , 06:28 — REGNUM В Новосибирской области сотрудники МЧС начали проверять избирательные участки. Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, на сегодняшний день проверены 605 объектов, которые будут задействованы в единый день голосования.

«Сотрудники МЧС проверяют состояние эвакуационных путей и выходов, работоспособность систем автоматической противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения. Особое внимание уделяется объектам, где оборудованы комплексы обработки избирательных бюллетеней, там проверяется исправность резервных источников питания и электроснабжения, а также наличие запасов горюче-смазочных материалов», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

По официальным данным, всего на территории региона 9 сентября будут работать 1 984 избирательных участка на 1 686 объектах. До конца августа сотрулники МЧС должны проверить все, а в день проведения выборов на них будет организовано дежурство личного состава сотрудников МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября жители Новосибирской области будут выбирать губернатора. Досрочные выбры назначены после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. Сейчас обязанности главы исполняет экс-мэр Вологды Андрей Травников.

В качестве кандидатов на выборах зарегистрированы заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области 46-летний Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»); заместитель директора по развитию Центра правовой помощи 58-летний Георгий Михайлов («Народный Альянс»); депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции 47-летний Дмитрий Савельев (ЛДПР); врио губернатора Новосибирской области 47-летний Андрей Травников («Единая Россия»).

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Также в единый день голосования в Новосибирской области пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.