Британские ученые назвали причину поражения Наполеона у Ватерлоо

Лондон, , 04:06 — REGNUM Французская армия Наполеона Бонапарта была разгромлена при Ватерлоо из-за последствий извержения вулкана в Индонезии, заявляют британские историки. Соответствующий документ опубликован на портале phys.org.

По их данным, извержение вулкана Тамбора на острове Сумба в Индонезии в 1815 году стало одной из причин поражения Наполеона в битве.

Ученые считают, что большое количества пепла, выброшенное в атмосферу при извержении вулкана, повлияло на изменения климата на планете, в том числе на непогоду в Европе. Это повлекло за собой ливни, которые размягчили почву в районе битвы и создали проблемы для французской артиллерии, считают ученые.

Напомним, битва при Ватерлоо, которую проиграл Наполеон, состоялась 18 июня 1815 г. Противником французов была Седьмая коалиция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на аукционе в Лионе (Франция) за 350 тысяч евро продали шляпу Наполеона, которую он потерял во время битвы при Ватерлоо.

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