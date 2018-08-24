Челябинцы тратят большую часть заработка на еду и коммуналку

Челябинск, , 03:26 — REGNUM Продукты питания составляют основную часть расходов жителей Челябинска, говорится в результатах опроса Челябинского филиала РАНХиГС.

На эти затраты в общих расходах приходится 37,8%. На втором месте находится оплата коммунальных услуг, на третьем — расходы на пополнение гардероба. Следующее место — за оплатой кредитов.

«Хорошо видно, что чем более низкий уровень материальной обеспеченности имеет респондент, тем большая часть его расходов приходится на покупку продуктов питания и оплату коммунальных услуг, — сообщили в итоговом документе по опросу.

Что касается возможности отложить средства с зарплат и других выплат, исследователи отметили следующее:

«И совсем небольшая часть — то, что удаётся отложить в качестве сбережений. Вполне ожидаемо, ведь по данным опроса ВЦИОМ у большинства россиян (63%) накоплений как таковых нет».

Отмечается, что в условиях кризиса доминирует сберегательная модель «потребительского поведения». Граждане теперь чаще экономят на покупке различных повседневных товаров и услуг, а «какая-то часть из них вынуждена экономить и на покупке продуктов».

«Кроме того, наблюдается высокое социальное расслоение населения, которое тоже оказывает негативное влияние на спрос», — отмечается в исследовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, каждый пятый пенсионер в России является банковским должником. Общая сумма кредитов людей старше 60 лет составляет 886 млрд рублей.

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