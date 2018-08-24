Кличко назвал свою миссию

Киев, , 02:55 — REGNUM Миссия мэра Киева Виталия Кличко — довести количество спортивных и культурных мероприятий в украинской столице до максимума. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника.

Приглашая киевлян и гостей украинской столицы на международный спортивный фестиваль Workout Fest-2018, Кличко сказал:

«Я убежден в том, что моя миссия как мэра Киева, как спортсмена делать все, чтобы в Киеве проводилось как можно больше спортивных и культурных мероприятий».

Он ожидает, что «после успешного проведения финала Лиги чемпионов, после Евровидения» в Киев приедут боксеры со всего мира — на WBC-конгресс. Он хотел бы, чтобы «город и вся Украина были спортивными».

«И я радуюсь, что такие соревнования проходят в нашем любимом городе Киеве», — сказал Кличко.

Напомним, 2 августа Кличко заявил, что русский богатырь Илья Муромец на самом деле — украинский и что у Украины «пытаются украсть ее историю».

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