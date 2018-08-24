Собянин открыл крупнейший парк за МКАД

Москва, , 02:35 — REGNUM Столичный мэр Сергей Собянин открыл ландшафтный парк в районе Южное Бутово, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Отмечается, что территория парка составляет 142,5 гектара, а его общая протяженность — семь километров. Как отмечает пресс-служба, по размерам парк сопоставим с крупнейшими парками столицы — Парком Горького и «Сокольниками». Также в парке есть и водные объекты — Черневские и Гавриковские пруды. Общая площадь водной поверхности — 19,5 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, московский парк «Зарядье» попал в список 100 величайших мест во всем мире по версии журнала The Time. По данным издания, этот объект является одним из новейших крупных парков, построенных в Москве за последние 50 лет.

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