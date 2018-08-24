На убийцу с Майдана совершено покушение

Киев, , 02:07 — REGNUM На майданного активиста и боевика АТО Ивана Бубенчика совершено покушение, сообщил член организации «Украинский политический альянс» Рустам Ташбаев 23 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Ташбаев не рассказал о подробностях случившегося, но назвал Бубенчика «единым народным кандидатом в президенты Украины».

Напомним, в 2016 году Иван Бубенчик в интервью журналистам признался, что во время Майдана он лично убил двух командиров «Беркута». После начала гражданской войны, Бубенчик стал командиром батальона «Запад-2».

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