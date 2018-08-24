Пятница, 24 Августа 2018 года
03:26:28 МСК

На убийцу с Майдана совершено покушение

Общество

Иван Бубенчик признался, что в 2014 году расстреливал правоохранителей в затылок

Киев, 24 августа 2018, 02:07 — REGNUM  На майданного активиста и боевика АТО Ивана Бубенчика совершено покушение, сообщил член организации «Украинский политический альянс» Рустам Ташбаев 23 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Ташбаев не рассказал о подробностях случившегося, но назвал Бубенчика «единым народным кандидатом в президенты Украины».

Напомним, в 2016 году Иван Бубенчик в интервью журналистам признался, что во время Майдана он лично убил двух командиров «Беркута». После начала гражданской войны, Бубенчик стал командиром батальона «Запад-2».

Читайте также: Радикал, стрелявший в «Беркут», стал кандидатом в президенты Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Криминальные разборки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить