Путин принял участие в памятных мероприятиях в Курске

Курск, , 01:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летней годовщине окончания Курской битвы, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что российский лидер посетил мемориальный комплекс «Курская дуга» и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии Путин пообщался с ветеранами и местными жителями.

Он также осмотрел памятник маршалу Георгию Жукову и памятный знак «Курск — город воинской славы», где также возложил цветы. Помимо этого, президент России почтил память погибших моряков с подводной лодки «Курск».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в честь 75-летней годовщины окончания Курской битвы Министерство обороны РФ опубликовала рассекреченные архивные документы, посвященные битве на Курской дуге. Среди рассекреченных документов присутствует директива Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова.

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