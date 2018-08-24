Парк «Зарядье» попал в список выдающихся мест мира

Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Американский журнал The Time включил московский парк «Зарядье» в список выдающихся мест мира на 2018 год.

При этом издание сравнивает «Зарядье» с советскими парками, которых, по мнению журнала, было в стране много, но они были «величественные и официальные». По мнению американцев, «Зарядье» совсем не является типичным советским парком и называется «первым новым большим парком за последние 50 лет». Журнал отметил, что парк создавался при участии американских архитекторов.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшей популярностью среди гостей столицы во время чемпионата мира по футболу — 2018 пользовался московский парк «Зарядье», который во время проведения мундиаля побил все рекорды посещаемости. По мнению главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, парк полностью изменил восприятие Москвы.

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