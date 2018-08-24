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Пенсионеры Украины получают меньше минимума, и того уже не дают — эксперт

Общество

Украинское государство не может платить даже тот мизер, который утвердило раньше

Пенсионеры Украины получают меньше минимума, и того уже не дают — эксперт
Marc Veraart

Киев, 24 августа 2018, 01:01 — REGNUM  Размер пенсий подавляющего большинства украинских пенсионеров ниже прожиточного минимума, заявил экономист Виктор Скаршевский 23 августа на пресс-конференции в издании Golos.ua.

«40% работающих украинских граждан получают зарплату ниже фактического прожиточного минимума. 90% украинских пенсионеров получают пенсии ниже фактического прожиточного минимума. При этом в июле впервые за 15−20 лет были перебои с пенсиями. Даже эти мизерные, нищенские пенсии украинское правительство на 27-м году независимости не может вовремя выплатить», — отметил эксперт.

Напомним, в июле 2018 года по всей Украине начались задержки выплаты пенсий. В пенсионном фонде объяснили ситуацию «кассовыми разрывами», но эксперты сошлись во мнении, что у украинского государства просто нет денег.

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Социально-экономический кризис на Украине
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