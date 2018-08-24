В Челябинске группа подростков совершила разбойное нападение

Челябинск, , 05:57 — REGNUM Разбойное нападение с избиением совершили в Челябинске четверо подростков, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Четыре челябинца напали на салон сотовой связи, избили сторожа и вынесли сотовые телефоны и планшеты на сумму более 960 тысяч рублей.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех подростков в возрасте от 15 до 18 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой)».

Все четверо злоумышленников оперативно задержаны, похищенные гаджеты у них изъяты. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в городе Берёзовском (Свердловская область) компания подростков издевалась над инвалидом I группы, записывая избиение на видео. В результате расправы 20-летний инвалид умер, а видео попало в интернет.

Читайте подробнее: На Урале 20-летнего юношу до смерти забили подростки