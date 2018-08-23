Смерть во время операции: челябинским хирургам уменьшили срок наказания

Челябинск, , 21:47 — REGNUM В Челябинске областной суд изменил приговор двоим пластическим хирургам, пациентка которых погибла во время операции. Апелляция была рассмотрена сегодня, 23 августа.

Облсуд исключил из приговора некоторые обстоятельства, которые ранее учёл суд Магнитогорска. За счёт этого наказание обоим хирургам снижено. Вместо двух лет каждый из них отсидит на три месяца меньше.

Напомним, трагедия произошла ещё в 2012 году. 15 мая женщина заключила с клиникой договор о проведении операции по увеличению груди. Легла под нож и во время операции умерла от шока. Выяснилось, что хирурги неправильно рассчитали дозу наркоза.

23 апреля директор и хирург центра были осуждены. Суд Магнитогорска назначил каждому два года колонии общего режима.

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