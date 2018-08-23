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Челябинский губернатор требует сократить число проверок в школах

Общество

Слова главы региона встретили овациями

Челябинский губернатор требует сократить число проверок в школах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Школа

Челябинск, 23 августа 2018, 21:13 — REGNUM  В Челябинской области необходимо минимизировать число проверок школ. Об этом на областном педагогическом совещании заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Региональному минобразования, муниципальным чиновникам и другим надзорным органам предписано проанализировать прошедшие проверки и в дальнейшем свести их к минимуму. В то же время Дубровский подчеркнул, что безопасностью детей пренебрегать нельзя.

Отметим, представители школ встретили эти слова овациями. А глава областного минобразования Александр Кузнецов заверил собравшихся в том, что на территории региона система образования работает стабильно, без серьёзных сбоев. Об этом, в частности, говорят итоги 2017−2018 учебного года.

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