Челябинский губернатор требует сократить число проверок в школах

Челябинск, , 21:13 — REGNUM В Челябинской области необходимо минимизировать число проверок школ. Об этом на областном педагогическом совещании заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Региональному минобразования, муниципальным чиновникам и другим надзорным органам предписано проанализировать прошедшие проверки и в дальнейшем свести их к минимуму. В то же время Дубровский подчеркнул, что безопасностью детей пренебрегать нельзя.

Отметим, представители школ встретили эти слова овациями. А глава областного минобразования Александр Кузнецов заверил собравшихся в том, что на территории региона система образования работает стабильно, без серьёзных сбоев. Об этом, в частности, говорят итоги 2017−2018 учебного года.