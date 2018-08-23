Тулгас: Гражданская война и интервенция изнутри

Владимир Станулевич, , 21:13 — REGNUM

Гражданская война на Севере принесла в какие-то деревни кровавые бои, в другие — восстания, в третьи — трагедию жителей, а Тулгас увидел все это. Если писать пьесу или роман о войне на Севере, то удачным названием будет «Тулгас».

Корабли против пушек — 28 августа 1918 года

Английский монитор М25 во главе флотилии интервентов идет вверх по Двине. Их ждут пушки красных, спрятанные на улицах Тулгаса.

Красный курсант-артиллерист С. Л. Лозовский:

«…Командиром нашего дивизиона был назначен «военспец»…Не знаю, по какой причине наш командир проглядел приближение военного судна интервентов… Может быть, виной тому был густой утренний туман, а может быть, туман лишь помог прикрыть предательство. Мы были немало изумлены, когда в трехстах метрах от нашего орудия на середине реки, как в туманной картинке, замер английский монитор… Первый выстрел дал преждевременный разрыв в 150 метрах от орудия… Второй наш снаряд разорвался поблизости от капитанского мостика и… нанес значительный ущерб команде монитора. Бронированная орудийная башня с дальнобойной пушкой медленно повернулась в нашу сторону… перелет. Второй снаряд с монитора разорвался в десяти шагах от нашего орудия… Третий снаряд попал в колесо орудия. Орудие вышло из строя… Монитор перенес огонь по второму орудию, которое успело сделать два попадания в борт… монитора. …монитор стал спускаться вниз по течению… командир дивизиона… очистив денежный ящик… ночью… бежал к противнику» (1).

Англичане:

«…Враг внезапно открыл огонь… начал бить из трех хорошо замаскированных орудий… почти в упор… снаряд из пушки разбил гнездо пулеметчика, прошил две переборки кают-компании… и разорвался… снопом осколков прорвался наружу, убив весь расчет 12 фунтового орудия… 7,5-дюймовое орудие, непрерывно громыхая, отомстило за наши потери и заставило замолчать все три орудия врага. Корабельный хирург чудом избежал смерти… Снаряд… прошел в паре дюймов от него, а сам док находился всего лишь в футе от места разрыва снаряда. Он перестал видеть правым глазом… а вся правая половина тела была истерзана многочисленными осколками… Врач оперировал и перевязывал раненых до десяти вечера, после чего вколол себе инъекцию морфия и пошел спать»…Части Красной армии отошли из Тулгаса в Заостровье» (2).

Красные против интервентов — 11 ноября 1918 года

Английская флотилия ушла в Архангельск, чтобы не вмерзнуть в лед Двины, а красная, базировавшаяся на Котласе, еще могла действовать. В момент «пересменки» красные и запланировали взять Тулгас.

Бывший поручик царской армии, командир батальона РККА В. Д. Цветаев:

«Первая колонна, или обходная (300 штыков.), для выхода в тыл. Вторая колонна (200 штыков)… атакует с фронта… Англичане ничего не подозревали… Батарея выпускает несколько очередей, и в тылу англичан слышны пулеметы и глухое ура. Колонна с фронта стремительно переходит в атаку…» (3).

Командир 1-й бригады 18-й стрелковой дивизии РККА В. Р. Бородулин:

«…Головная колонна при поддержке нашей артиллерии с криком ура ворвалась в дер. ВерхнийТулгас и через 40 минут выбила оттуда около 150 неприятельских солдат» (4).

Командующий 6-й армией Самойло:

«Главный удар должна была нанести обходная колонна. Бойцы ее… внезапно вышли в расположение канадской батареи и перебили ее прислугу. Однако под сильным огнем противника они не удержались и отошли в лес…» (5).

В. Р. Бородулин:

«Часть колонны Малаховского захватила нижний конец Тулгасской… со складами и госпиталем, переколов до 40 англичан… Малаховский бросился со 100 человеками на неприятельскую батарею, но наткнулся на картечный и пулеметный огонь… в этот момент на помощь противнику подошла пехота, и завязалась схватка в 8 саженях от неприятельских орудий, при этом погиб смертью героя тов. Малаховский… Потеряв вождей, наша цепь дрогнула и… залегла. Другая часть… разбежалась» (6).

Лейтенант армии США Д. Кьюдахи:

«…Огромное количество большевиков… появилось из леса… рев оружия далеко в тылу, и… звонкое казацкое «Ура! «Ура!». Наше удивление было полным. Сотни темных фигур выскочили из леса и захватили Нижний Тулгас… Они… отправились к орудиям, но только когда было слишком поздно. Не более чем три минуты были потеряны… канадцы развернули свои орудия, и… русские… были встречены огнем из всех стволов. Сержант вел… непрекращающийся огонь из пулемета Льюиса… канадцы… работали затворами винтовок… натиск был остановлен в пятидесяти ярдах от пушек… рота королевских шотландцев, спешащих по открытому полю на помощь, была подвергнута такому губительному огню, что земля была усыпана… фигурами из мертвых и раненых» (7).

Командующий канадской артиллерией на Севере России полковник К. Х. Шарман:

«Батарея выдержала тяжелейший бой, когда с тыла на нее напали около 500 большевиков… От заката до рассвета ребята дрались винтовками и пулеметами в течении десяти часов на расстоянии 65 ярдов от… противника. Часть пушек била шрапнелью «на удар», затем немедленно заряжалась фугасными снарядами и стреляла назад на дальность 100 ярдов, после чего орудия немедленно перетаскивались лошадьми на новую позицию» (8).

Е. М. Холлидей:

«Малаховский в огромной черной меховой шапке… войдя в больницу, приказал своим солдатам убивать англичан и американцев… молодая женщина в такой же одежде, что и большевистские бойцы, вошла в комнату и объявила, что застрелит первого же солдата, который согласится выполнить приказ Малаховского. Эта грозная женщина… оказалась любовницей командира большевиков… Малаховский отменил свой приказ… он вернулся через несколько часов смертельно раненный, чтобы умереть в объятиях этой бесстрашной женщины» (9).

Мартин Эванс:

«Красные внезапно напали на больницу… Штурмуя двери, солдаты-большевики врываются в здание и начинают убивать пациентов. Внезапно молодая русская женщина во вражеской форме вошла и, взяв на себя командование, остановила бойню… Позже, когда коммунисты ушли, она отказалась сопровождать их. Она показала, что ей 22 года и она друг бывшего царского офицера. Она… дала союзникам значительную информацию о местоположении красных войск» (10).

В. Р. Бородулин:

«12 ноября в 10 утра наши два самолета произвели налет на Тулгасскую и вызвали за собою набег на Селецкую трех неприятельских аппаратов, которые… повредили пароходы «Богатырь» и «Усть-Сысольск»…Один неприятельский самолет был сбит… и затонул в р. Двине… летчик (русский) взят в плен. Навстречу самолетам противника… вылетело два наших истребителя, завидев которые противник ушел…» (11).

У. Хенкельсман:

«Утром 12 ноября советские канонерские лодки… начали обстреливать позиции союзников. Мишенью… был американский блокпост у моста… снаряд попал в блокпост, разрушив его… Советские солдаты кинулись на мост, но были отогнаны двумя пулеметами Льюиса, один из которых был в деревенской церкви…» (12).

Д. Кьюдахи:

«…Полевая батарея большевиков сосредоточилась на блокгаузе, который охранял мост. Снаряды… вспахали глубокую круговую борозду в радиусе пяти ярдов от дома смерти, где семь американцев сидели с бледными лицами… молча ждали неминуемого уничтожения. Большевистская пехота остановилась для рывка… ожидая, когда он разрушится под страшной бомбардировкой… Был полдень, когда блокгауз был разрушен. Его скомкало, как бумагу… трое американцев метнулись в окоп возле дома священника, и когда большевики пошли на мост, рассеяли их шквальным огнем… пулемет Виккерса был наспех забаррикадирован у окна церкви… Несколько раз большевики подходили к мосту… но каждый раз отступали перед… огнем американцев. После битвы… бородатый священник Тулгасской церкви был найден среди развалин своего разбитого дома. Венец его головы был срезан чисто, как скальпелем, обнажая голые мозги. Рядом с ним были его дети…» (13).

Кларенс Д. Шой:

«Наконец мы добрались до дома священника, стоявшего в двадцати метрах от пострадавшего блокгауза. Взгляд внутрь открыл ужасающую картину трагедии: обезглавленный крупным осколком священник лежал рядом с трупами своей многочисленной семьи…» (14).

По сведениям Государственного архива Архангельской области, священник Николай Александрович Прялухин, 40 лет, был убит снарядом 11 ноября 1918 года. Вместе с ним погибли жена Юлия Александровна 38 лет, сын Александр 16 лет, сын Николай 15 лет, сын Василий 12 лет, сын Петр 10 лет, Мария 7 лет, Елисавета 2 года. В живых осталась только одна дочь — Анна (15).

Д. Кьюдахи:

«На третий день… наше командование решило, что единственная надежда — смелый контрудар… американская рота бесшумно проползла через лес и окружила наблюдательный пункт в лесу… Несколько большевиков были убиты… остальные бежали… с сообщением о большой силе, которая их сокрушила… Наблюдательный пункт со множеством боеприпасов… был подожжен, взрывы звучали, как стрелковая подготовка полка… большевики считали, что это был невидимый новый полк, стреляющий из неизвестных глубин леса. …красные войска в беспорядке покинули Верхний Тулгас…» (16).

В. Д. Цветаев:

«В четыре часа левый фланг наступающих с фронта готов атаковать, как в тылу у него затрещали пулеметы, появились убитые и раненые — атака была сорвана… отдельная застава, выставленная для предупреждения обхода… успокоилась, решив что вряд ли кто может появиться на этой тропе, и, утомленные предыдущими боями, люди заставы и ее начальник заснули, а немного спустя подошли англичане…» (17).

Д. Кьюдахи:

«Большевики…потеряли своего главнокомандующего Фукса… Сообщение от него, найденное на теле курьера, который пытался добраться до Верхнего Тулгаса, гласило: «…Атакуйте более энергично. Малаховский и Моравский убиты. Если вы не атакуете, не смогу удержаться, а отступление невозможно. 11 ноября 1918 года. 12.30. Фукс». С Фуксом четыре из пяти комиссаров были убиты» (18).

В. Д. Цветаев:

«Среди красноармейцев распространились тревожные настроения, инициатива ускользала из рук весьма быстро, а начальник обходной колонны доносит, что его атака успеха не имела, и что в тылу появились свежие силы англичан… Англичане понемногу развязывали себе руки… решив отрезать нас от единственной дороги отступления… На наше счастье пошел сильный снег и… наши части стали отходить… Тулгасская операция была закончена, хотя и с большим для нас неуспехом» (19).

У. Хенкельман:

«…Советская пехота начала отступать. Войскам на севере, недалеко от Нижнего Тулгаса, было трудно найти путь обратно, многие из них были захвачены в плен или найдены мертвыми» (20).

Д. Кьюдахи:

«Впоследствии сельские жители в Нижней Кице, в пятидесяти милях к западу, рассказали о трех большевистских солдатах, пришедших в их деревню в обезумевшем состоянии… они бессвязно рассказывали о страшной битве в Тулгасе… и сотнях их товарищей, заблудившихся в лесу и погибающих в предательской трясине болот» (21).

Репрессии населения

У. Хенкельман:

«…Офицеры союзников решили, что Верхний Тулгас был использован в качестве прикрытия для советских снайперов… Союзники дали жителям три часа, чтобы эвакуироваться, а затем сожгли Верхний Тулгас» (22).

Сержант Сильвер К. Пэрриш:

«Мое сердце щемило, когда женщины падали и хватали мои ноги, чтобы поцеловать мою руку, и умоляли меня не делать этого, но приказ есть приказ… и я выполнил свой долг» (23).

Д. Кьюдахи:

«Ряд домов… на краю Верхнего Тулагса… большевики использовали… в качестве наблюдательных пунктов для снайперов… «снайперский ряд» хижин был приговорен. Крестьяне были изгнаны из их жилищ со скудными пожитками. …Дома их отцов превратились в море потрескивающего пламени. Бедные мужики, женщины и дети истерически рыдали…» (24).

Лейтенант Королевского флота Данн:

«Женщина-шпион была расстреляна прошлой ночью, она должна была вырыть себе могилу» (25).

Голод и эпидемия «испанки»

Зав. политразведкой Н. Д. Селиванов:

«Сегодня вернулись два товарища из разведки, ходившие в Борок, сообщили следующее: …белые населению сразу же дали белой муки по одному пуду, сахару по одному фунту и чаю по четверти фунта на одного человека бесплатно» (26).

Д. Кьюдахи:

«Когда мы вошли во внутренние районы, люди архангельских деревень были в отчаянном положении. Большевики завладели всеми имеющимися запасами продовольствия, которые в лучшем случае не были достаточными, или едва достаточными для поддержания жизни деревень в течение долгой зимы. Немного картофеля, с небольшим количеством пшеницы… каким-то образом поддерживали жизнь… если бы союзники не раздали муку и другие продукты питания из Архангельска, то многие в провинции погибли бы от голода той зимой 1919 года» (27).

Майор Холл об «испанке», занесенной американцами на одном из военных транспортов:

«Эпидемия болезни нарастала. Люди гибнут сотнями в соседних деревнях… Местные обычаи: на похоронах тело несут в церковь… каждый… целует одно и то же место на изображении, которое держит священник. Они верят, что во время религиозного служения невозможно заразиться… В одном крестьянском доме шестеро в семье, все больные, с ребенком восьми лет. Его лихорадит, но пытается заботиться о других… Они сообщили мне, что не готовили… в течение трех дней. Тот ребенок восьми лет пытался заварить чай…» (28).

Восстание мобилизованных

16 апреля части интервентов в Тулгасе заменили на сформированный из мобилизованных крестьян батальон 3-го Северного стрелкового полка. Англичан и американцев перебросили через Двину — в Кургомень.

Участник восстания Е. Е. Корякин: «В феврале… белые объявили мобилизацию… Еще в день мобилизации некоторые говорили: «Подождем пока оденут, получим обмундирование и уйдем к красным…» В Тулгас мы были переброшены уже с началом распутицы… Оказалось, что во всех ротах есть… подготавливающие восстание… Вечером с 25 на 26 (апреля)…арестовали спящих офицеров… пытавшиеся стрелять англичане были убиты… командир батальона спрятался, и его не смогли найти… часть направилась на батарею, но последняя не поддержала… и открыла огонь по подходившим к Тулгасу красным. Часть солдат… заколебалась… забрав пулеметы и ружья, лесом вышли к подходившим красным… батарея спешно отступила, побросав большинство орудий, и с ним отступили около 150 человек пехоты. 319 человек… явились в штаб батальона красных…» (29).

Участник восстания И. П. Зуев: «Блокгауз был занят нашей пулеметной ротой… Дежурный офицер был прапор, выскакивает с наганом. Тут его сразу срезали из мозгана и бросили у церкви… Заняли и вторую деревню. Ротного офицера поручика Лобанова пристрелили, пристрелили и полуротного. Бой разгорелся… пехота стала уходить и уходить в советскую сторону… Видим наши подкрепления красных бойцов. Комиссар: «Товарищи! Продержитесь еще полчаса». Тулгас был нами сдан…» (30).

Участник восстания Уткин: «Ровно в три часа ночи я и Вдовин… пошли снимать пулеметы… Повстречался дежурный офицер, которого застрелили… пошли в офицерское помещение, они все спали… денщик вынес все офицерские револьверы, после чего мы их арестовали… В 10 часов утра появился батальон красных, мы… пошли в тыл на отдых. В блокгауз, в котором сидели арестованные офицеры, бросили две гранаты, из 18 человек мало кто остался в живых» (31).

Участник восстания М. А. Денисов: «Пошли арестовывать офицеров. Петька Узкий настаивал всех колоть, но ему не дали колоть, чем снизили азарт восстания… Какой-то один человек побежал на ту сторону за реку Двину, по нему открыли огонь из винтовок, пулеметов, а он бежит, несмотря на стрельбу и полыньи… Когда он прибежал в Кургомень, то оттуда сразу открыли огонь из артиллерии и пулеметов…» (32).

Местный житель Е .Е. Косцов: «…Интервенты из Кургомени зажгли деревни Тулгаса. Как только начался обстрел… население стало сразу же выгонять… весь скот и лошадей… слышны были крики, плач, шум. От обстрела много убитых и раненых людей, часть скота, особенно телят, сгорела. К вечеру в Тулгасе 50% в деревнях не стало домов…» (33).

М. А. Денисов: «Когда мы пришли к красным, солдаты плевали нам в рожи и кричали: «Зачем сюда пришли голодать?..» Мы все в один голос заявили, что… белые грабят нашу губернию… а главное — погоны, и требуют отдания чести» (34).

18 мая 1919 года интервенты отбили Тулгас

Сапер Гарри Бэггот: «18 мая. Сегодня планировалось отбить Тулгас. Канонерки, обстреливая город, подожгли несколько зданий, где скучились большевики… Небо освещено и будто пылает… Ознобное зрелище: как буднично умирают люди. В конце дела после ужасной бомбардировки рота уэльских пулеметчиков… овладела Тулгасом. Три самолета бомбили весь день… Церковь в Тулгасе все еще стоит, несмотря на сильные повреждения и попадания множества снарядов. Я пошел посмотреть на это диво стойкости. Едва я вошел в дверь храма… двухдюймовый снаряд со свистом шарахнул в шпиль… Я выскочил вон и побежал по дороге…» (35).

14 сентября 1919 года англичане эвакуировали Тулгас, а белые заняли позиции значительно севернее.

Удивительно, но в Тулгасе есть как минимум два свидетеля и жертвы этих событий — это церкви у дороги на Котлас. Власиевская (1795 г) и Климентовская (1880 г) стоят у моста через реку Тулгас, как стояли в ноябре 1918 и апреле — мае 1919 годов, поражаемые снарядами и пулеметными очередями со всех сторон — красными, белыми и интервентами. Что не сделали снаряды, делает узковедомственное законодательство РФ о реставрации — одна уже наклонилась и вот-вот рухнет, но если заняться ее ремонтом, ибо реставрация на десятки миллионов не по силам никому, то подпадешь под статью УК РФ.

Примечания: