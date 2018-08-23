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Американские дипломаты спели «Несёт Галя воду» ко Дню независимости Украины

Общество

Представители высокоразвитой страны примерили наряды малороссийских крестьян

Киев, 23 августа 2018, 20:35 — REGNUM  Посол США на Украине Мари Йованович поздравила страну с годовщиной независимости, а сотрудники посольства спели несколько украинских народных песен. Ролик с поздравлениями выложен 23 августа на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

Американские дипломаты в сельских вышитых рубахах, веночках и соломенных шляпах исполнили несколько известных народных песен.

Напомним, ранее сотрудники посольства Великобритании поздравили Украину, сплясав гопак в киевском метро.

Читайте подробнее: Британские дипломаты станцевали гопак ко дню независимости Украины

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Политическая жизнь Украины
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