Американские дипломаты спели «Несёт Галя воду» ко Дню независимости Украины

Киев, 23 августа 2018, 20:35 — REGNUM Посол США на Украине Мари Йованович поздравила страну с годовщиной независимости, а сотрудники посольства спели несколько украинских народных песен. Ролик с поздравлениями выложен 23 августа на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.
Американские дипломаты в сельских вышитых рубахах, веночках и соломенных шляпах исполнили несколько известных народных песен.
Напомним, ранее сотрудники посольства Великобритании поздравили Украину, сплясав гопак в киевском метро.
Читайте подробнее: Британские дипломаты станцевали гопак ко дню независимости Украины