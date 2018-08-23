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Декан челябинского вуза отдан под суд за взятки

Общество

Выявлено пять эпизодов получения взятки. Следствие завершено

Декан челябинского вуза отдан под суд за взятки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взятка

Челябинск, 23 августа 2018, 20:21 — REGNUM  В Челябинске завершено следствие по делу декана факультета института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного аграрного университета Дмитрия В. Ему вменили пять случаев получения взяток от студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Попался декан на взятке в сумме 14 тыс. рублей. Взамен он обещал студенту зачесть сдачу сессии без зачётов и экзаменов. Затем было выявлено ещё четыре таких же случая. Общая полученная от взяток сумма достигла 74 тыс. рублей.

Факты получения взяток выявили сотрудники полиции. Они же занимались и оперативным сопровождением данного уголовного дела. Скоро оно поступит в суд. А руководству вуза следователи СКР настоятельно порекомендовали устранить те причины, которые способствовали деятельности декана.

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