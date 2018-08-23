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Эксперт: проблему Арала можно решать глобальными и локальными методами

Общество

Глобальные методы требуют стратегических изменений в регионе

Москва, 23 августа 2018, 20:09 — REGNUM  Для смягчения последствий катастрофы Аральского моря возможны локальные и глобальные меры, заявил заместитель директора института океанологии им. Ширшова, член-корреспондент РАН Петр Завьялов. Об этом сообщает агентство «Спутник».

Одним из методов является высаживание искусственной растительности на территории высохшего моря. Это позволит сократить вынос соли с бывшей акватории Арала.

Возможно также создание небольших водоемов в районе дельты реки Амударьи. Эта мера позволит улучшить ситуацию в узбекской части бывшего моря. Завьялов добавил, что страны Туркестана в состоянии профинансировать локальные мероприятия при международной поддержке.

Эксперт считает, что глобальное решение требует коренных стратегических изменений в регионе, в том числе в системе водопользования, орошения и сельскохозяйственного производства. Эти меры требуют больших затрат и могут быть использованы в долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Туркмении на территории туристической зоны «Аваза» состоится саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

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Проблема Аральского моря
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