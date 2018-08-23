Дело об уничтожении уральского завода: братья-бизнесмены вышли на свободу

Челябинск, , 19:56 — REGNUM В Челябинске бизнесмен Вячеслав Ю. осуждён за мошенничество и освобождён из СИЗО. Приговор 22 августа вынес Ленинский районный суд.

С именем предпринимателя связывают захват Чебаркульского кранового завода. Это произошло в 2010 году. С помощью поддельного протокола общего собрания он и его брат Максим Ю. взяли завод под свой контроль. Предприятие впоследствии было фактически уничтожено.

Брат Вячеслава Максим был задержан и арестован в 2014 году. Суд отмерил ему за мошенничество пять лет колонии. Сейчас он уже находится на свободе.

Сам Вячеслав Ю. долгое время скрывался в Турции. Но в итоге его доставили в Челябинск, где он предстал перед судом. Правда, приговор оказался весьма мягким. Суд назначил ему три года условно. И 22 августа предприниматель был освобождён из СИЗО, где находился с весны.