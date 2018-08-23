Эксперт: смягчить проблему Арала можно за счет гидросооружений

Москва, , 19:59 — REGNUM Аральское море продолжает высыхать, но ситуацию удалось стабилизировать лишь на территории Казахстана за счет строительства гидросооружений, которые удерживают стоки Сырдарьи, сказал заместитель директора института океанологии им. Ширшова, член-корреспондент РАН Петр Завьялов. Об этом 23 августа сообщает агентство «Спутник».

По его словам, Аральское море превратилось в несколько водоемов, которые не соединяются между собой или соединяются не постоянно. Ситуацию можно исправить путем увеличения стока рек Амударьи и Сырдарьи.

«Для этого нужны согласованные действия всех стран, которым принадлежат территории вдоль всего бассейна этих рек», — сказал Завьялов.

Он добавил, что также необходимо повышать эффективность водопотребления. Совокупность мер позволит в долгосрочной перспективе если не решить, то смягчить проблему Аральского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия состоится саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

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