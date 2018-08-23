В Екатеринбурге открыт музей Уральского добровольческого танкового корпуса

Екатеринбург, , 18:55 — REGNUM В Екатеринбурге 23 августа торжественно открылся Центр сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Участие в церемонии приняли ветераны Великой Отечественной войны и первые лица города и области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экспозиция находится на улице Репина, 19. В ней собраны военные билеты и карточки, нагрудники и медальоны бойцов, копии заявлений о принятии в корпус, посуда, орудия, фотоаппараты. Также здесь есть стальной нож — один из тех, что мастера-оружейники из Златоуста сделали для каждого бойца. Неофициально его назвали «чёрный нож».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает, что история легендарного корпуса — это не только великое наследие, но и мощный духовно-нравственный ориентир. По его мнению, Центр может стать местом для воспитательной и патриотической работы, а также расширит для молодых людей возможности по изучению истории и даст возможность реализовывать свои исследовательские проекты.

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Сбор экспонатов вёлся с 1968 года. Поисковики провели 19 экспедиций в места боёв. В планах сотрудников музея — расширять имеющуюся экспозицию. Пополнил её и губернатор, подарив копии архивных материалов газеты «Уральский рабочий» о создании корпуса. Публикации датированы 1943 годом.

Отметим, ранее единого музея УДТК не было. Экспонаты находились в Музее боевой славы Урала, музее «Крылатая гвардия», в школьных музеях и т.д.

Отметим, инициаторами создания УДТК стали трудовые коллективы Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) областей. 16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» вышла статья «Танковый корпус сверх плана», в которой танкостроители обязались сделать такое количество танков и самоходок, какое потребуется для комплектования корпуса. Также они выразили готовность обучить своих рабочих-добровольцев вождению боевых машин.

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Датой создания УДТК является 11 марта 1943 года. Желание стать добровольцем изъявили 110 тыс. рабочих. Это оказалось в 12 раз больше, чем было необходимо. На фронт отправили самых достойных. Было сформировано три танковые бригады, один полк и другие части.

Боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус принял на Курской дуге, 75-летие окончания битвы на которой отмечается сегодня, 23 августа. Уральские танкисты с боями прошли от Орла до Праги. 38 гвардейцев стали Героями Советского Союза, а 27 — полными кавалерами Ордена Славы.