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135 детсадов за четыре месяца – власти Ташкента объявили конкурс

Общество

Прием заявок открыт до 31 августа 2018 года

135 детсадов за четыре месяца – власти Ташкента объявили конкурс
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Творчество

Ташкент, 23 августа 2018, 18:57 — REGNUM  Хокимият (администрация) Ташкента объявил конкурс на строительство 135 частных дошкольных учреждений и 60 частных школ, которые необходимо построить до конца 2018 года, сообщает 23 августа издание «Новости Узбекистана».

Власти города выделят инвесторам земельные участки площадью до 2 тыс. кв. м на постоянное пользование при условии использования их по назначению. Прием заявок открыт до 31 августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане новый учебный год начнется 5 сентября, так как в республике с 31 августа по 4 сентября будет отмечаться день независимости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане школьники начнут учиться с 5 сентября

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