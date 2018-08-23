Русские в Монголии: история и современность

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 18:55 — REGNUM

Хотя Монголия не является настолько же многонациональной как далекая Америка или соседняя Россия, в стране с небольшим населением и большой территорией немало выходцев из других государств. Эти люди живут в Монголии десятки лет и считают её своей второй родиной.

В законе о правовом положении иностранных граждан в Монголии указано, что количество находящихся по частным делам на территории Монголии иностранцев не должно превышать 3% от общего количества подданных Монголии, причём число граждан каждой страны не должно превышать 1% от числа монголов.

По данным Управления по делам иностранных граждан и гражданства Монголии, по состоянию на 2017 год в Монголии проживали 25 тысяч иностранных граждан из 117 стран.

Более 10% иностранных граждан в Монголии — это граждане России. По данным посольства РФ, в Монголии постоянно проживают более 2000 российских граждан, из них 1300 живут в столице страны — в городе Улан-Батор.

А потомков русских, переехавших в Монголию в начале ХХ века или в советское время, в качестве приглашенных специалистов, когда руководство Монголии пыталось строить коммунистическое будущее, монголы называют «местный орос» (местные русские).

Монголия впервые заключила с Россией соглашение о дружбе в 1912 году после обретения независимости. Историки считают, что первые русские переехали в Монголию еще до заключения этого соглашения. А после ряды переселенцев пополнили представители «белой эмиграции». С 1920-х годов началось углубление отношений двух стран, которое сопровождалось потоком советских специалистов и рабочих, которые участвовали в индустриализации Монголии.

По данным Управления по делам иностранных граждан и гражданства Монголии, в 1990 году, когда рухнула коммунистическая система, в стране проживало более 110 тысяч советских граждан. Население самой страны на тот момент составляло 1,8 млн человек.

В течение 10 лет, начиная с 1990 года, советские граждане стали массово возвращаться. Но уехали не все. Потомки этих русских семей и дети, рожденные в браках с монгольским гражданами, являются гражданами Монголии. Немало детей из интернациональных семей занимают высокие государственные должности.

Большинство российских граждан работают в горнорудных, строительных и других компаниях с российским участием, немалое их число работает и в образовательных учреждениях, где преподают русский язык, изучение которого в последние годы вновь стало трендом в Монголии.

Когда-то для монголов русский язык был необходимым и самым важным иностранным языком. Для Монголии СССР был мостом для общения с миром, во всех средних школах и вузах русский был в числе обязательных предметов. Но после демократической революции страна начала расширить отношения с другими государствами, монголы начали интересоваться другими языками, особенно английским. И в период с 1994 по 2005 годы русский язык резко дал свои позиции. Однако монголы до сих пор считают нужным учить язык соседней страны, и в последние годы те, кому небезразлично образование детей, выбирают школы с русским языком. Поэтому в последние годы в стране растет количество школ и детсадов с углубленным изучением русского языка, где преподают учителя из России. Тем самым из года в год увеличивается и численность русских, работающих в Монголии.

Места, где собираются «местные оросууд»

Для местных и временно проживающих в Монголии русских одним из главных мест встречи является Российский центр науки и культуры. Именно в фан-зоне на площади у этого центра в июле монгольские русские смотрели матчи чемпионата мира по футболу и поддерживали свою команду.

Это место, где собираются не только русские, но и все желающие узнать русскую культуру, является большим культурным мостом между двумя странами. Российский центр науки и культуры был открыт в 1976 году. Здесь проводятся культурные и научные мероприятия, музыкальные фестивали, кинопросмотры, научные семинары и работают курсы русского языка.

Другое место, где собираются «местные русские», — храм св. Троицы. В районе, где живут много русских, находится единственная в Монголии православная церковь. Хотя прошло более 800 лет с того момента, как монголы познакомились с представителями православной религии, история Троицкого храма началась лишь в 1864 году.

В 1860 году, по итогам подписания Пекинского трактата, Россия получила право на открытие консульства в столице Монголии Урге. В 1863 году в Ургу прибыл штат консульства. За год было построено здание консульства и православная церковь в честь Святой Троицы. В этой церкви 22 марта 1864 года было совершено первое богослужение забайкальским священником Иоанном Никольским. Этот день считается днем рождения Троицкого прихода.

В 1893 году бывший миссионер Цакирского стана Забайкальской Духовной Миссии Николай Шастин был назначен здесь настоятелем, прослужил он до 1914 года. Вторым настоятелем Троицкого храма стал иркутский священник Феодор Парняков.

В апреле 1920 года эмигрировавший из России полковник Торновский стал старостой церкви. После того как оккупационные китайские власти в ноябре 1920 года арестовали Троновского в связи с неудачной попыткой штурма города Азиатской дивизией Унгерн-Штернберга, Троицкая церковь была полностью разграблена гоминьдановцами.

Сын первого настоятеля храма Павел Шастин был приглашен в Ургу в 1923 году после Монгольской революции, стал видным деятелем здравохранения в Монгольской Народной Республике, учредил «Народную больницу» на 15 коек. Она стала основой Первой объединенной поликлиники Монголии. Имя Шастина внесено в книгу «Сто знаковых людей МНР», а в 1961 году его имя было присвоено третьей объединенной поликлинике Улан-Батора.

С 1927 года храм, не имевший настоятеля, был закрыт для религиозного служения. Помещение использовалось для иных целей, было отдано под магазин, в конечном итоге храм был разрушен полностью.

Нынешнее здание храма было построено в 2009 году. Местные русские, проживающие более 70 лет в Монголии, сохранили традиции и религию. В 1997 году российская компания ОАО «Внешинторг» передала здание, находившееся на территории торгового представительства и располагавшееся напротив старого храма, в пользование Русской православной церкви.

В июле 2001 года митрополит Кирилл освятил закладной камень нового храма в честь Святой Троицы. В 2005 году священник Алексей Трубач стал настоятелем храма, в сентябре 2006 года он встретился с тогдашним президентом страны Намбарын Энхбаяром по вопросу получения разрешения на строительство православного храма в столице Монголии. В 2009 году восстановленный храм был освящен секретарем Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископом Егорьевским Марком.

Сегодня этот храм является не только центром сбора всех православных Монголии. При храме действуют разные кружки для детей: кружок русского языка, изобразительного и гончарного искусства. У храма более 150 постоянных прихожан.

Русское наследие

Хотя после демократической революции Монголии культурное влияние России уменьшилось за счет расширения контактов с другими странами, в стране все еще очевидно присутствие русской культуры.

В монгольский язык вошло множество русских слов, от названий автозапчастей до названий предметов повседневного обихода, сохранились и русские географические названия.

Например, участок территории района Баянзурх, где находится Троицкий храм и проживают много русских, монголы до сих называют «Жуков», поскольку здесь находятся дом-музей и памятник маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

Также недалеко от столицы находится участок «Гордоок». Это омонголизированный вариант слова «Городок». До 1990 года здесь находился военный городок Красной армии, а после ухода советских военных здесь начали жить монголы.

Отметим, что советские войска вводились в МНР в 1921, 1939, 1945 и 1967 годах.

В годы народной революции, в 20-х годах XX века, в Монголии в результате деятельности барона Унгерна фон Штернберга были созданы условия для оформления плацдарма белого движения против СССР. В это время в страну были введены первые советские войска по просьбе Монголии.

В 1935—1936 года вдоль восточной границы МНР начались вооруженные столкновения с японскими войсками, захватившими северо-восточный Китай. Создавалась ситуация, опасная для безопасности Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири. Руководство СССР решило вновь ввести в Монголию советские войска. В марте 1936 года военные части Красной армии были введены в страну и стали первыми участниками боев на Халхин-голе.

1 мая 1945 года в Монголию была передислоцирована 39-я армия.

В последний раз советские войска были введены в Монголию в конце 1960-х годов, когда резко ухудшились отношения между СССР и КНР. Состав тогдашних советских войск в Монголии был широким, туда вошли танковая дивизия, мотострелковая дивизия, разведывательная бригада, зенитно-ракетная бригада, радиотехническая бригада и батальон и другие полки и батальоны.

КНР и СССР 4 февраля 1989 года подписали соглашение о сокращении численности войск на границе. 15 мая 1989 года Михаил Горбачев без предварительного уведомления монгольской стороны выступил с заявлением о выводе советских войск с территории страны. Более 50 тысяч военнослужащих и более 6 тысяч единиц военной техники покинули Монголию. Последние военнослужащие возвращались на родину из МНР в декабре 1992 года. Поскольку решение о выводе было внезапным, сооружения и здания, где размещались русские военнослужащие, остались без охраны, также осталось без охраны немало оружия и техники.

До недавнего времени многие монголы не знали истинной причины вывода советских войск. Считалось, что тогдашнее руководство Монголии выгнало граждан дружественной страны. Поскольку решение о выводе военнослужащих было внезапным, монгольская сторона не получила предварительного уведомления, стороны не договорились о том, как решить судьбу брошенного имущества. На долгие годы сооружения и здания остались бесхозными, чем воспользовались не только криминальные элементы, но и рядовые жители.

Но, конечно же, брошенные военные сооружения — это лишь часть истории. В столице и провинциях Монголии сохранились примеры монументального искусства, где прославляется дружба и совместные достижения двух народов.