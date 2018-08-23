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Британские дипломаты станцевали гопак ко дню независимости Украины

Общество

Работники посольства надели вышитые сельские рубахи, смушковые шапки, пояса и бусы

Британские дипломаты станцевали гопак ко дню независимости Украины
Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Танцы

Киев, 23 августа 2018, 18:23 — REGNUM  Ко дню независимости Украины посольство Великобритании на Украине подготовило танцевальное видео-поздравление, опубликованное 23 августа на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

На видео показано, как британцы танцуют народный украинский танец в различных местах Киева — на одной из центральных улиц, перед главным корпусом национального университета имени Шевченко, на Андреевском спуске и даже на платформе станции метро «Золотые ворота».

Напомним, ранее украинские «активисты» запустили в сторону ДНР огромный украинский флаг, чтобы напомнить жителям Донбасса о независимости своей страны.

Читайте подробнее: Надувная независимость: в сторону ДНР запустили самый большой флаг Украины

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Политическая жизнь Украины
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