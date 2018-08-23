В Ульяновской области втрое возросли штрафы за нарушение закона «о тишине»

Ульяновск, , 18:18 — REGNUM В Ульяновской области увеличены штрафы за нарушение так называемого закона «о тишине». Решение о ужесточении административной ответственности принято в связи с ростом выявленных нарушений и жалоб жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С инициативой увеличения размера штрафных санкций в региональный парламент обратилось отделение ассоциации юристов России, ссылаясь на актуальность проблемы в связи с увеличением числа совершённых административных правонарушений. По официальным данным, в 2016 году не было составлено ни одного протокола об административных правонарушениях, в 2017 году их было 182, в I квартале 2018 года — 226.

В связи с негативной тенденций тенденцией депутаты поддержали предложение об ужесточении ответственности за нарушение покоя граждан и тишины — размеры штрафов увеличиваются в среднем в три раза. Также устанавливается административная ответственность за повторное нарушение.

В случае нарушения для граждан установлена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 1−2 тыс. рублей, на должностных лиц — 5−10 тыс. рублей, на юридических лиц — 15−30 тыс. рублей. При повторном нарушении физлицо может быть оштрафовано на 3−5 тыс. рублей, должностные лица — на 15−30 тыс. рублей, юридические лица — на 70−100 тыс. рублей.

Напомним, покой граждан и тишина должны обеспечиваться с 13 до 15 часов, с 23 часов до 7 часов утра, а в выходные и нерабочие праздничные дни — до 9 часов утра. Действие закона распространяется на места проживания, придомовые территории, улицы, места отдыха и территории организаций социальной направленности.