Эксперт: туристическая полиция должна защищать население от туристов

Астана, , 17:52 — REGNUM Туристическая полиция в Алма-Ате нужна для защиты местного населения от иностранных туристов, заявил генеральный директор компании Almaty Mountain Resorts Наиль Нуров на пресс-конференции. Об этом 23 августа сообщает агентство «КазТАГ».

По словам эксперта, самих туристов должна охранять местная полиция. Нуров также считает, что в Алма-Ате нет необходимости в специальной туристической полиции из-за малого потока туристов. О необходимости создания такой полиции заявил директор туристического информационного центра VisitAlmaty Камила Лукпанова.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты министерства культуры и спорта Казахстана считают, что за последние пять лет республики отстала от своих соседей по показателям развития туризма.

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