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В Италии растет число преступлений, совершаемых иностранцами

Общество

В первом полугодии 2018 года доля «иностранных» задержаний и арестов выросла почти до 32%

Рим, 23 августа 2018, 17:41 — REGNUM  В первом полугодии 2018 года доля правонарушений, совершенных в Италии иностранными гражданами, от общего числа нарушений выросла на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг, 23 августа, Agenzia Italia со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

В первом полугодии 2018 года были задержаны или арестованы 429 506 человек, в том числе 136 876 иностранцев. Иностранных граждан задерживали почти в каждом третьем (31,9%) случае.

За аналогичный период 2017 года общее число задержанных и арестованных граждан составляло 464 784 человек, в том числе иностранцев — 127 264. Удельный вес «иностранных» задержаний был ниже — 27,4%.

Таким образом, если общее количество задержаний и арестов снизилось (на 35 000 случаев), то число «иностранных» задержаний выросло более чем на 9000 случаев, а доля таких арестов выросла на 4,5%.

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Политическая жизнь Италии
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