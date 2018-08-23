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В Италии постояльцы центра для мигрантов требуют улучшения условий жизни

Общество

15 человек забаррикадировались в центре по приему мигрантов и выступили с требованиями к властям

Пиза, Италия, 23 августа 2018, 17:30 — REGNUM  Группа из 15 иностранных граждан в городке Кашина в окрестностях Пизы заблокировала двери в центре по приему мигрантов и потребовала от властей улучшения «санитарно-гигиенических условий жизни», сообщает информагентство Ansa в четверг, 23 августа.

Агентство отмечает, что здание упомянутого центра прежде было гостиницей класса «bed and breakfast», а в настоящее время управляется частной компанией, но принимает мигрантов по договоренности с местными властями.

В последние годы мигранты неоднократно жаловались на условия проживания в этом центре, а мэр городка Сюзанна Чеккарди выступала с инициативой его закрытия.

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Миграционный кризис в Европе
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