В Италии постояльцы центра для мигрантов требуют улучшения условий жизни

Пиза, Италия, , 17:30 — REGNUM Группа из 15 иностранных граждан в городке Кашина в окрестностях Пизы заблокировала двери в центре по приему мигрантов и потребовала от властей улучшения «санитарно-гигиенических условий жизни», сообщает информагентство Ansa в четверг, 23 августа.

Агентство отмечает, что здание упомянутого центра прежде было гостиницей класса «bed and breakfast», а в настоящее время управляется частной компанией, но принимает мигрантов по договоренности с местными властями.

В последние годы мигранты неоднократно жаловались на условия проживания в этом центре, а мэр городка Сюзанна Чеккарди выступала с инициативой его закрытия.