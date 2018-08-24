Под небом голубым есть город мастеров

Наталья Шарапова, , 10:00 — REGNUM

С древних времен поселок Лагич (или Лахыч) славился своими изделиями из металла, особенно из меди. Медное производство и сегодня сосредоточено в квартале Агалы, из-за большого количества медных мастерских его ещё называют «базаром медников». Работа по меди — это мужская работа, женщины в этих местах занимались вязанием ковров. Раньше в поселке было 40 разных видов деятельности, но промышленный рост XX века сильно сократил медное производство. Сейчас на весь Лагич осталось чуть больше десяти мастеров, которые в основном занимаются чеканкой, ремонтом самоваров и созданием декоративных изделий из меди, который также покрывают оловом и украшают камнями. Одно осталось неизменным — это устройство мастерских, оборудование, процессы плавки меди, литья и ковки. Мастера всё так же художественно гравируют изделия и это можно увидеть самому, если заглянуть в любую мастерскую.

В поселке Лагич живут мастера, которые занимаются искусным восстановлением старых советских самоваров, помимо других изделий из металла. Они говорят, что больше всего ценятся тульские самовары, лучше них ничего нет, особенно востребованы вещи периода революции. С этим случается один конфуз: Тульский завод в свои лучшие времена участвовал в различных выставках, и его продукция собирала премии и медали. Эти медали штамповали на самоварах, т. е. на чём-то из 90-х могло стоять клеймо 1822 года, и есть такие умельцы, которые неопытным покупателям рассказывают, что это и есть дата выпуска самовара. Цена, естественно, вырастает как за антиквариат, хотя сам самовар таковым не является. Но здесь же можно найти и действительно уникальные предметы, когда самовар становится объектом искусства и мастерства.

Письменные источники указывают, что Лагич был основан в IV веке нашей эры. Но несколько лет назад один из жителей решил построить себе дом и наткнулся на археологическую находку. Местные всегда копают фундамент руками, потому что на специальную технику нет денег, но в этот раз будущий хозяин дома нанял экскаватор. Когда копали, то наткнулись на могилы, похожие на большие подземные колодцы. Эти могилы, по словам местных жителей, не были похожи ни на мусульманские, ни на христианские. Останки в них тоже отличались, они были значительно больше, словно люди в те времена были выше нас. В каждой отдельной могиле находились ритуальные кувшины, институт археологии забрал их на экспертизу и постановил, что кувшинам четыре тысячи лет. По глине точнее всего можно определить возраст захоронения, так что еще до нашей эры люди здесь жили и умирали.

Существует несколько предположений о том, кто основал Лагич. Одни говорят, что первые поселенцы приехали из Дагестана, другие, что из Ирана. В Иране есть такая область Лахыджан, по-персидски читается как «Лагитс», на основании этого думают, что люди приехали из Ирана. Кто-то говорит, что в Израиле было место Лёиж, на местном татском языке это место также зовется «Лёиж». То есть первые жители могут быть родом из Палестины.

Лагич является государственным историко-культурным заповедником. По мнению директора заповедника, здесь в разные времена жили люди, которые просто хотели мирно существовать, а не воевать. В остальных частях Азербайджана постоянно шли войны, и люди просто ушли в горы, так как здесь 1−2 человека могут оборонять весь Лагич.

Посёлок расположен на высоте около 1500 метров над уровнем моря на левом берегу реки Гирдыманчай, которая берет свое начало у вершины Бабадаг. Так как местные жители живут «на высоте», то от государства им полагается небольшая надбавка к зарплатам. Постоянно в поселке живут около двух тысяч человек, летом бывает до четырех тысяч, если считать гостей и туристов. А в 1939 году, к примеру, здесь проживали 18 тысяч человек.

Большинство местных жителей в Лагиче являются татами, еще их называют «кавказские персы». Это иранский этнос, проживающий в Азербайджане и юге Дагестана. У тат есть свой язык, но он только устный и относится к юго-западной группе иранских языков. В Азербайджане татский язык является исчезающим, потому что постепенно вытесняется азербайджанским языком.

Говорят, что раньше здесь было 7 больших семей, семь домов, семь бань, семь мечетей, из которых сохранились только две бани и три мечети. Современная молодежь уезжает из поселка в Баку и не хочет возвращаться и работать в родном селе. У большинства мастеров сыновья тоже учатся в Баку и не планируют продолжать семейное дело. Женщины перестали делать ковры, потому что их никто не покупает. Почти в каждом доме есть станок, но заказы на ручную работу бывают редко.

Мне довелось услышать одну легенду, говорят, что так и было, но это больше похоже на историю из книги «1001 ночь». Давным-давно в селе Лачиг жила одна семья. Семья была очень богатая, ей принадлежала одна баня, одна мечеть и большой и красивый дом. Дом был построен в 1823 году, с одной стороны у него было три этажа, а с другой — четыре. В доме было 72 комнаты, которые были богато обставлены, фасад дома украшали балконы и большой внутренний двор. В этом доме жила большая семья Ибрагимовых, и была у них одна традиция. Говорят, что «из этого двора девушку не отдавали в другой дом, и из другого места невесту в этот дом не брали». Все жили вместе и «кузины и родственники ходили туда-сюда». Главой семьи был Гаджикурбан, известно про него, что он был выдающимся меценатом, умел организовывать людей и за свою жизнь совершил хадж. В 1791 году он он построил мечеть напротив своего дома и это самая старая мечеть в селе Лагич. Когда я проходила мимо этого дома, мне открыла дверь и позвала внутрь одна женщина. Она провела меня по дому и показала его со всех сторон, точнее, то, что от него осталось. Дом и правда впечатляет своим былым величием. Балконы, увы, обвалились, комнаты тоже не сохранились, но остались стены и видно, что было несколько этажей. Крыши нет, и, возможно, там остались какие-то декоративные элементы, но историю дома я узнала уже после, поговорив с директором культурного заповедника. Женщина, которая открыла мне дверь, оказалась тоже частью той большой семьи. Семейную традицию, кстати, пришлось нарушить в какой-то момент, поэтому что в семье остался всего один наследник.

Лагич — это памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, построенный по принципу квартальной застройки. Считается, что местная канализационная система была построена примерно 1000 лет назад. Она построена как лабиринт, из которого в конце концов выходит только вода. При строительстве не использовали трубы, по горным дорогам их просто невозможно было бы довезти. Поэтому строители брали камни из реки и строили квадратные каналы, общая протяженность которых 100 км. В центральной части каналы высокие, там можно ходить почти в полный рост.

Благодаря своей богатой истории и уникальной архитектуре Лагич является одним из самых посещаемых мест в Азербайджане. Медная посуда из Лагича выставлялась в Лувре, в Бернском музее до сих пор хранятся ножи, винтовки, сабли и кинжалы лагичских мастеров, инкрустированные дорогими камнями и восточным орнаментом.

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