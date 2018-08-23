Администрация Тутаева Ярославской области купила теплоход

Тутаев, Ярославская область, , 17:21 — REGNUM Администрация Тутаевского района Ярославской области приобрела теплоход для собственного туристического центра и объявила конкурс на его имя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МУ «Центр культуры и туризма «Романов — Борисоглебск».

Сейчас судно идет своим ходом из Нижнего Новгорода в Тутаев, его прибытие ожидается в понедельник.

«Совсем скоро в Тутаеве появится свой собственный теплоход, рассчитанный на 50 человек, который будет задействован в туристских целях — речные прогулки с экскурсоводом и другое. Сейчас он носит имя «Сольвейг» (в пер. с норвежского «солнечный путь», женское имя). История, связанная с девушкой Сольвейг, очень романтична, но это не наша история, поэтому с нетерпением ждем до 10 сентября включительно ваших предложений по названию теплохода. Ведь не зря говорят: как корабль назовешь — так он и поплывет», — сообщили корреспонденту в «Центре культуры и туризма «Романов — Борисоглебск».

Уже поступили первые названия: «Ассоль», «Ласточка», «Волжская ласточка», «Самолет», «Аврора», «Жемчужина», «Россия и т. д. Победитель конкурса получит приз, который пока держится в секрете.

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