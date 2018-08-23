В Астане в течение пяти лет ожидают прибавления более 120 тыс. школьников

Астана, , 17:16 — REGNUM В ближайшие пять лет в Астане будет построено 24 новые школы и 10 пристроек на средства государственного бюджета, сообщает 23 августа издание Informburo со ссылкой на акима (мэра) города Асета Исекешева.

По его словам, за семь лет численность школьников в Астане увеличилась в два раза. В среднем на каждую школу приходится по 1500 учеников. По республике этот показатель составляет от 800 до 1200.

Исекешев добавил, что в ближайшие пять лет в школы Астаны пойдут учиться еще 120 тыс. школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018/2019 учебном году в школы Казахстана придут более 3 млн учеников, в том числе 350 тыс. первоклассников. В 2018 году в Казахстане планируется сдать в эксплуатацию 72 школы.

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