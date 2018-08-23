Заказчика теракта в метро Петербурга просят арестовать заочно

Москва, , 17:15 — REGNUM Органы СКР обратились в Басманный суд Москвы с просьбой заочно арестовать возможного заказчика теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Такие сведения значатся в картотеке суда.

Напомним, в марте 2018 года ФСБ России сообщила, что теракт в петербургском метро заказал лидер группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах. Как считается, он находится на Ближнем Востоке в рядах террористов.

Однако, как следует из материалов суда, пока что Мухтарову заочно предъявлено обвинение только по части 1 статьи 205.1 УК РФ (склонение к террористической деятельности, вербовка, вовлечение в деятельность террористических структур). Это преступление может быть наказано 15-летним сроком заключения.

Про организацию теракта, за которую может быть назначено пожизненное заключение, ничего не сообщается.

По данным СМИ, Мухтаров также может иметь отношение к терактам на территории Киргизии.

3 апреля 2017 года в городе Санкт-Петербурге террорист-смертник подорвал себя в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрыва погибли 15 человек и сам террорист, еще около ста человек получили ранения, ожоги и травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, исполнителем теракта был Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство в 2011 году. При этом ни одна террористическая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за этот теракт. Группа лиц, арестованных по обвинению в причастности к теракту, содержится под стражей в Москве в ожидании суда.

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