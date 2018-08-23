Четверг, 23 Августа 2018 года
17:56:25 МСК

Двое свердловчан осуждены за 68 квартирных краж

Общество

На 9 и на 12 лет

Екатеринбург, 23 августа 2018, 16:54 — REGNUM  В Екатеринбурге двое граждан осуждены за 68 квартирных краж. Приговор им вынес Чкаловский районный суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Кражи, что им вменили, они совершали в разных городах Свердловской области. Преступления совершались с июня 2014 по июнь 2015 года. При этом вдвоём они совершили 59 краж, выяснило следствие.

Общий ущерб от их действий находится на отметке около 7 млн рублей. В основном они забирались в квартиры на первых этажах. Выходя на дело, они использовали перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Но в итоге их удалось поймать.

По приговору суда один из них получил девять лет общего режима, а второй — 12 лет строгого, пояснил полковник Горелых. Возможно, приговор будет обжалован.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кражи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить