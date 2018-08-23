Больше половины школ крымской столицы будут работать в две смены

Симферополь, , 16:32 — REGNUM Обучение в две смены в 2018 году продолжится в 26 из 48 школ Симферополя. Об этом 23 августа рассказала начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

«Предполагаемое количество учащихся, которые будут заниматься во вторую смену — 5 370 человек», — отметила начальник управления образования администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе объединили под одним юридическим лицом две общеобразовательные школы №23 и №33. Власти обещают продолжить процесс реорганизации, чтобы сократить количество административного персонала общеобразовательных учреждений и повысить зарплаты оставшимся сотрудникам.

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