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Больше половины школ крымской столицы будут работать в две смены

Общество

Почти 5,5 тысяч детей будут посещать школу во вторую смену

Больше половины школ крымской столицы будут работать в две смены
Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Симферополь, 23 августа 2018, 16:32 — REGNUM  Обучение в две смены в 2018 году продолжится в 26 из 48 школ Симферополя. Об этом 23 августа рассказала начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

«Предполагаемое количество учащихся, которые будут заниматься во вторую смену — 5 370 человек», — отметила начальник управления образования администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе объединили под одним юридическим лицом две общеобразовательные школы №23 и №33. Власти обещают продолжить процесс реорганизации, чтобы сократить количество административного персонала общеобразовательных учреждений и повысить зарплаты оставшимся сотрудникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Симферополя: «Реорганизация школ позволит платить учителям больше»

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