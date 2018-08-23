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Школы Симферополя ждут рекордное число первоклассников

Общество

Более 5,5 тысяч детей готовятся впервые пойти в школу

Школы Симферополя ждут рекордное число первоклассников
Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Симферополь, 23 августа 2018, 16:30 — REGNUM  Симферопольские школы 1 сентября примут рекордное в новейшей истории крымского полуострова количество первоклассников. Об этом 23 августа рассказала начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

«Первоклассников в этом году рекордная цифра — 5,5 тысячи человек. В 9-х классах будет обучаться 3811 учащихся, в 11-х — 1900 человек», — добавила Сухина.

Как сообщало ИА REGNUM, всего 1 сентября 2018 года 48 школ Симферополя примут более 43 тысяч учеников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе растёт количество школьников

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1 сентября
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