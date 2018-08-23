В Симферополе растёт количество школьников

Симферополь, , 16:29 — REGNUM Количество учащихся в общеобразовательных школах Симферополя в 2018 году выросло на 1,1 тысячи человек. Об этом 23 августа сообщила начальник управления образования администрации столицы Крыма Татьяна Сухина.

«1 сентября в 48 школ Симферополя пойдут более 43,7 тысячи человек. Это на 1133 ребёнка больше, чем в прошлом году», — отметила начальник управления образования.

Как сообщало ИА REGNUM, на капитальные ремонты школ и детских садов Симферополя в 2018 году местные власти выделили из городского бюджета более 430 миллионов рублей.

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