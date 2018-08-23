Жители Хамовников требуют сохранить исторический облик района

Москва, , 19:27 — REGNUM Депутаты столичного района Хамовники поддержали резолюцию встречи с жителями с требованием сохранить историческую застройку района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Совете депутатов муниципального округа Хамовники.

«Ситуация со строительством в Хамовниках действительно тяжелая, несмотря на то, что району удалось отбиться от реновации и остановить несколько крупных строек. Предложили в резолюции меры, которые могут помочь изменить ситуацию. Надеемся, что нас услышат», — заявили депутаты.

Жители района отметили, что в Хамовниках активно растёт количество точек, где планируется вести новое строительство. На сегодняшний день их число приближается к 100. По данным «Архнадзора», в данном округе находится 1/6 всех угрожаемых памятников Москвы. Земли отдаются под застройку чиновникам и застраиваются исключительно в интересах сомнительных застройщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит серия митингов с участием несогласных с градостроительной политикой столичной мэрии. Москвичи выступают против уплотнительной застройки районов, в том числе при реализации программы реновации, сноса плоскостных стоянок, уничтожения зелёных зон и природных комплексов.

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