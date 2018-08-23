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На Урале глава коллективного сада стала фигуранткой 4 уголовных дел

Общество

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Челябинск, 23 августа 2018, 16:03 — REGNUM  В Челябинской области глава садоводческого товарищества стала фигуранткой четырёх уголовных дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФССП.

По данным ведомства, ей вменяют неисполнение решений арбитражного суда. Ранее по суду в пользу ОАО «Челябэнергосбыт» с товарищества «Малиновка» было взыскано более 2,7 млн рублей. Кроме того, Советский райсуд Челябинска постановил уплатить бывшему сотруднику сада 140 тыс. рублей, а Сосновский суд обязал руководство товарищества вернуть одному из садоводов незаконно полученные взносы в сумме более 48 тыс. рублей.

При этом приставы предупреждали женщину о необходимости соблюдать закон, а также установили ограничение на совершение по кассе расходных операций — вначале в 50%, а затем в 70%. Но всё это не помогло. Итогом стало возбуждение четырёх уголовных дел, которые уже переданы в суд.

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