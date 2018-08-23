На выборах Виктория Скрипаль столкнулась с обвинениями в шпионаже

Ярославль, , 16:00 — REGNUM Жительница Ярославля Виктория Скрипаль, которая принимает участие в выборах в Ярославскую областную думу по списку «Справедливой России», подвергается нападкам со стороны пользователей соцсетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Родственницу бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с дочерью в Англии, обвиняют в шпионаже:

«Некоторые написали мне — почему я выдвигаюсь? Им не нравится какой-то мой «черный пиар», мне пишут, что я британская шпионка, что у меня родственники «не совсем такие», а значит, и я «не совсем такая». Это все мне в мессенджеры шлют. Бьются, бьются, пока не ответишь человеку. Пришлось в черный список их заносить», — сказала Виктория Скрипаль изданию «ЯрНьюс».

Также Виктория Скрипаль рассказала, что в настоящий момент она действительно тесно сотрудничает с Первым каналом, более того, трудоустроена экономистом в ООО «Директ». Это продюсерская компания, которая делает для Первого канала ток-шоу, в том числе передачу «Пусть говорят».

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