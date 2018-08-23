В Петербурге осудили потенциального террориста

Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге гражданин Таджикистана осужден за приготовление к террористической деятельности на шесть лет колонии строгого режима, сообщила 23 августа пресс-служба городских судов. Как установлено, подсудимый собирался отправиться на Ближний Восток, чтобы принять участие в деятельности террористических структур, а также совершить теракт в Петербурге.

Уголовное дело в отношении Умара Махмадиева рассматривал на выездном заседании в Петербурге Московский окружной военный суд. Подсудимый обвинялся по статье УК РФ «Участие в деятельности террористической организации». За это преступление может быть назначено от 10 до 20 лет лишения свободы. В итоге ему было вменено приготовление к такой деятельности, что смягчило приговор.

Как сообщал телеканал «Санкт-Петербург», несколько лет Махмадиев жил во Всеволожске (Ленобласть), работал на кирпичном заводе. Однако затем, с помощью соцсети, вступил в ряды экстремистской группировки, запрещенной в России.

Махмадиев был задержан в декабре 2017 года в аэропорту «Пулково», откуда он планировал вылететь в Стамбул, после чего пробраться в Афганистан и примкнуть к вооруженной группировке исламистов.

«Махмадиев вину признал», — отметили в судебной пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Санкт-Петербурге был вынесен приговор по уголовному делу о подготовке взрыва в Казанском соборе.