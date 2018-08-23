Стартует первый форум «Молодежки ОНФ» — «Рубеж»

Калуга, , 15:54 — REGNUM «Молодежка ОНФ» дает старт форуму «Рубеж», который будет проходить в Калужской области до 30 августа. На форум приехали более ста человек с активной жизненной позицией, заинтересованные в развитии своего региона и страны. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов РФ, которые уже принимали участие в мероприятиях «Молодежки ОНФ».

Сегодня участники форума собрались в Москве и отправляются в Жуковский район Калужской области, где пройдут образовательные и командообразующие мероприятия. Официальное открытие форума состоится 24 августа.

Главная цель «Рубежа» — формирование команды молодых людей, обладающих необходимыми знаниями, навыками и опытом для решения актуальных проблем своих регионов и всей страны. Участники форума подготовят собственные проекты по 12 направлениям, которые соответствуют национальным проектам и программам нового «майского указа» президента РФ. Это демографическое развитие, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, международная кооперация и экспорт, контроль за расходом бюджетных средств, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство, наука и культура. Планируется, что активную работу по этим проектам участники продолжат в своем регионе после завершения форума.

«Рубеж» — это наш первый форум и первый опыт. Мы надеемся, что он станет действительно полезным для каждого участника. Те, кто собирается здесь, — не случайные люди. Они — молодые лидеры, которым не безразлично будущее страны. Они уже сделали многое для развития своего региона и стремятся к большему. Они не ищут помощи со стороны, не ждут перемен, а творят их своими руками. Мы хотим помочь им объединиться и дать новые знания, ведь действуя сообща можно достичь по-настоящему больших результатов», — рассказал журналистам руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Участников форума ежедневно ждут занятия на сплочение, создание благоприятного климата в команде и установление доверительных отношений. Ребята примут участие в целом комплексе обучающих и командообразующих мероприятий, направленных на развитие креативного мышления, лидерских качеств, стратегического управления. Участники форума «Рубеж» научатся принимать общие решения, овладеют основными навыками эффективной коммуникации и управления эмоциями. Этому будут способствовать в том числе спортивные мероприятия.

Программа форума позволит молодым людям пообщаться с известными государственными, общественными и политическими деятелями, журналистами и медиаменеджерами. Среди гостей форума — Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, продюсер и режиссер Лина Арифулина и другие.

Участники форума также отпразднуют День рождения «Молодежки ОНФ». Напомним, старт новому направлению Общероссийского народного фронта был дан в августе 2017 года.