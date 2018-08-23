Мощи святителя Спиридона Тримифунтского пробудут в России до 15 октября

Москва, , 15:50 — REGNUM Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу в 12 российских регионов станет свидетельством тесных связей между греческим и русским народами и поможет укрепить отношения между странами.

«Такие события становятся дополнительным фактором братского единения Поместных православных церквей. Несмотря ни на какие политические попытки разорвать наши связи, наши братские отношения невозможно разрушить — православные русские и греки чувствуют свое единство», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова.

Мощи пробудут в России с 24 августа по 15 октября.

С 24 по 29 августа ковчег с мощами будет находится в Краснодаре, с 30 августа по 1 сентября — в Екатеринбурге, со 2 по 4 сентября — в Красноярске. Также мощи привезут в Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт — Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву.

В Москве, по словам пресс-секретаря патриарха, святыня будет находится с 22 сентября по 15 октября.