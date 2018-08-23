В Волгограде открылась перинатальная клиника за 40 млн рублей

Волгоград, , 15:40 — REGNUM В Волгограде открылась частная перинатальная клиника, в которой жительницы смогут получать помощь и по полюсам обязательного медицинского страхования. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба администрации региона, уточнив, что в проект было инвестировано около 40 млн рублей.

Оборудование и штат клиники позволяют проводить до 15 тыс. приемов в год, а также делать до тысячи гинекологических операций. В региональной администрации надеются, что это положительно скажется на демографии в регионе.

«Наряду с государственной системой здравоохранения серьезная роль отводится частному. В рамках государственно-частного партнерства появляются новые возможности по предоставлению дополнительных услуг, — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, ранее в Волгограде было реконструирована больница скорой медицинской помощи №25. Кроме того, в 2018 году капитально отремонтировали родильное отделение больницы №7.