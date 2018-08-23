В рамках форума «Евразия» пройдет выставка-ярмарка российских вузов

Оренбург, , 15:38 — REGNUM Оренбургский государственный университет (ОГУ) готовится удивить зарубежных посетителей форума «Евразия» на выставке-ярмарке российских вузов, сообщила 23 августа ректор университета Жанна Ермакова.

Главная цель этой выставки состоит в том, чтобы «показать потенциал лучших учебных заведений страны и представить интересные направления обучения для молодежи, которая хотела бы получить образование в России», — приводит пресс-служба вуза слова Ермаковой.

Она рассказала, что в рамках подготовки к форуму уже сформирован волонтерский корпус — команда из 180 волонтеров. Процедура отбора, по ее словам, проходила через АИС «Молодежь России», и основана на рейтинге претендентов на участие, а количество человек от каждого региона и страны определяется согласно информации от участника в заявке. Волонтерами от ОГУ станут 24 студента. Они будут работать вместе с молодыми людьми из других субъектов России, а также Германии, Индии и Казахстана.

«Наши студенты будут встречать гостей у памятника первому космонавту Юрию Гагарину, где их пригласят принять участие в увлекательном флешмобе. Мы рады, что принимаем активное участие в подготовке и проведении столь масштабного мероприятия, которое представляет не только Оренбургскую область, а всю Россию», — сказала Ермакова.

Она напомнила, что на предыдущем форуме Оренбургский госуниверситет первым встречал участников форума, что специально для них был построен молодежный наукоград, поэтому и в этот раз иностранных гостей будет чем удивить, заключила ректор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный молодежный образовательный форум «Евразия» будет пройдет в Оренбурге с 4 по 10 сентября. В нем примут участие более 800 российских и иностранных участников. Среди них — лидеры молодежных организаций и политических партий, молодые журналисты, преподаватели, учёные, лидеры студенческого самоуправления и студенческих спортивных клубов, профессиональные спортсмены и другие представители активной молодёжи.

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