Четверг, 23 Августа 2018 года
16:30:16 МСК

Коммунальщики в Югре «нагрели» жителей деревни на 200 тысяч рублей

Общество

Переплата за коммунальные услуги была обнаружена после прокурорской проверки

Коммунальщики в Югре «нагрели» жителей деревни на 200 тысяч рублей
TBIT
Тепло

д. Ушья, Югра, 23 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Жители югорской деревни «переплатили» коммунальщикам 200 тыс. рублей. Данный факт выявила прокуратура Кондинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В домах деревни Ушья Кондинского района ХМАО приборов учета тепловой энергии нет. Начисления за услугу теплоснабжения ООО «Коммунэнерго» ведёт по нормативу, исходя из общей площади жилых помещений. Прокурорская проверка ООО «Коммунэнерго» показала, что «котловой» метод начисления на руку коммунальщикам — в мае 2018 года ресурсоснабжающей организацией к ежемесячному платежу жильцов домов произведено дополнительное начисление платы на общую сумму более 200 тыс. рублей.

После прокурорской проверки деревенским жителям произвели перерасчёт. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить