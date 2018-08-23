Права с чипами облегчат жизнь водителям, но не бесплатно

Москва, , 15:20 — REGNUM Введение чипированного водительского удостоверения является необходимой мерой, однако, очевидно, что заплатят за нее водители, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Раиль Гизятов.

Ранее сообщалось, что МВД вводит водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств нового поколения, в них будет встроен микрочип и появятся надписи на английском и французском языках. В пояснительной записке сказано, что нововведения связаны с выполнением плана «гарантированных закупок гражданской микроэлектронной продукции».

В настоящее время водительские удостоверения стали все чаще подделывать, поэтому вводятся новые меры по выработке и изготовлению новых «прав». Кроме того, принимаемые меры также направлены на его использование за пределами территории Российской Федерации без ограничений, поскольку там вводится дополнительный перевод на французском языке (в добавлении к английскому переводу).

Дополнительно хотят внести новшество в виде «чипирования» водительского удостоверения, что намного облегчит работу сотрудников ГИБДД и жизнь самих водителей — предполагаемая информация, которая будет содержаться чипе, можно будет применять не только в рамках дорожного движения, но и при получении иных услуг, не связанных с управлением автомобилем.

Затраты на изготовление данных водительских удостоверений легли на государство. Но уже в настоящее время предусмотрен размер государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения, которая составляет 3 тыс. рублей.

Тем самым, можно сказать, что основные затраты на изготовление водительского удостоверения нового поколения должны лечь на водителя, которому необходима выдача данного водительского удостоверения.

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