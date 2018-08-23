Forbes: Джордж Клуни — самый высокооплачиваемый актер

Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Журнал Forbes обнародовал на своем сайте традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира.

Так, первую строчку в списке занял американский актер Джордж Клуни, который за период с июня 2017 года по июнь 2018 года заработал $239 млн.

Отмечается, что главной статьей дохода артиста стала успешная сделка по продаже алкогольного бренда, так как последний фильм с его участием вышел в 2016 году.

Дуэйн «Скала» Джонсон, заработавший за год $124 млн, занял второе место в списке. Также в тройку попал Роберт Дауни-младший ($81 млн).

В топ-10 вошли такие актеры, как Крис Хемсворт ($64 млн), Джеки Чан ($45 млн), Уилл Смит ($42 млн), Акшай Кумар ($40,5 млн), Адам Сэндлер ($39,5 млн), Салман Хан ($38,5 млн) и Крис Эванс ($34 млн).

Напомним, ранее журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок.

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