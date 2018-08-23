В УрФУ определились с квотами на места в студенческих общежитиях

Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM Из 7500 мест в общежитиях студенческого городка Уральского федерального университета (УрФУ) половина достанется студентам старших курсов, сообщил 23 августа заместитель первого проректора УрФУ Аслан Кагиев.

«50% — старшекурсники, 30% — студенты первого курса бакалавриата и специалитета, 10% — это первокурсники магистратуры и 10% — студенты, рекомендованные институтом», — приводят в вузе слова проректора.

Кагиев добавил, что от старшекурсников поступило почти 6 тыс. заявлений, в то время как первокурсники бакалавриата и специалитета направили в общей сложности около 2,7 тыс. заявлений.

В сообщении также сказано, что критерии отбора жильцов студгородка осуществляются в соответствии с общеуниверситетским рейтингом, а для заселения потребуется пройти обязательный медосмотр.

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