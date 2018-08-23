Ленобласть готовится к строительству нового моста через Волхов

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:52 — REGNUM Первый этап строительства нового моста через реку Волхов в городе Кириши на востоке Ленинградской области будет финансироваться из областного бюджета. В то же время власти региона рассчитывают на федеральное софинансирование этого проекта, заявил 23 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на заседании правительства региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство переправы будет осуществляться в два этапа. Возведение самого моста потребует более двух миллиардов рублей, а строительство подходов к нему и развязок — еще около одного миллиарда рублей.

Дрозденко сообщил, что в ближайшее время будет обновлена проектная документация, а затем стартует строительство моста. С министерством транспорта России есть предварительная договоренность о готовности софинансировать возведение моста из федерального бюджета.

Существующий мост через Волхов в Киришах изношен и срок его службы в ближайшие годы закончится.

Кроме нового моста через Волхов, в ближайшие пять лет в регионе начнутся стройки путепровода над железной дорогой во Всеволожске, обхода прилегающего к Петербургу многоэтажного поселка Мурино, будет отремонтирована почти тысяча километров региональных автотрасс.

Программа развития дорожной отрасли с 2019 по 2023 годы предусматривает выделение на эти цели на каждый год порядка 8 млрд рублей. Основными источниками формирования дорожного фонда Ленобласти являются акцизы на автомобильное топливо и транспортный налог.

«Ежегодно мы будем предусматривать около миллиарда рублей на развитие местных дорог и ремонт дворовых территорий», — отметил Александр Дрозденко.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Ленобласти составляет почти 10 тысяч километров.

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