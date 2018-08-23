Управление образования Астаны дополнительно получит около $3 млн

Астана, , 14:55 — REGNUM Управление образования Астаны дополнительно получит 1,055 млрд тенге ($2,92 млн), сообщает 23 августа издание «Елорда Инфо» со ссылкой на руководителя управления стратегического и бюджетного планирования Астаны Расула Уразгулова.

На развитие системы дошкольного образования объем дополнительных средств составит 432,3 млн тенге ($1,2 млн), на общеобразовательное обучение — 504,8 млн тенге ($1,4 млн). На развитие дополнительного образования будет выделено 110,7 млн тенге ($306 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018/2019 учебном году в 7 024 школы Казахстана придут учиться более 3 млн школьников, в том числе 350 тыс. первоклассников.

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