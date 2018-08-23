В центре Рыбинска все вывески выполнят в дореволюционном стиле

Рыбинск, Ярославская область, , 14:46 — REGNUM В Рыбинске все вывески на фасадах домов в историческом центре выполнят в дореволюционном стиле, сообщили в администрации города корреспонденту ИА REGNUM.

Требования к оформлению утверждены правилами благоустройства, сейчас началась работа с предпринимателями по замене информационных конструкций.

Первым опытом создания единого архитектурно-стилевого пространства в Рыбинске стала Красная площадь. Во время ее реконструкции информационные вывески были выполнены с использованием шрифтов и лексики дореволюционного периода. Конструкции гармонично вписались в общий вид площади, не утратив при этом своего прямого назначения. Теперь этот опыт решено распространить на весь исторический центр Рыбинска.

«В Рыбинске отлично сохранилась историческая застройка с главными архитектурными доминантами. Эти здания — не просто часть жилого или коммерческого фонда, это наше наследие, оставленное поколениями предков, украшение города. Мы хотим вернуть центру его исторический облик, поэтому второй год занимаемся реконструкцией площадей и улиц, работаем с предпринимателями по восстановлению фасадов и замене вывесок. И у нас возникла идея использовать эту практику шире, совместить функционал и эстетику и создать в городе музей живой старинной вывески под открытым небом», — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Над новыми правилами работали архитекторы, историки, дизайнеры. Концепция предусматривает стилизованное дореволюционное написание слов, определенные шрифты, цвета и размеры конструкции. Для изготовления вывесок должны быть использованы только натуральные материалы. Если вывески на Красной площади являются экспериментальными и создавались из современного пластика, то уже на улице Стоялой, где сейчас выполняют работы по реконструкции, появятся первые примеры из о дерева, камня, кованных металлических элементов.

«До революции в России вывески делали художники-иконописцы, мастера-резчики, поэтому каждая была по-своему уникальна и создавалась как произведение искусств. Современная вывеска убивает архитектурное и историческое пространство, старинная — дополняла и украшала его. И сейчас наша задача восстановить вывесочные традиции, включая этимологию слов, написание, цветовую формулу. С точки зрения дизайна важно не виньеточку в макет подложить, а добиться образности того времени», — считает один из разработчиков концепции, фолк-музыкант, мультиинструменталист Митя Кузнецов.

Предприниматели к нововведениям относятся по-разному: смена вывесок предполагает финансовые затраты. Сотрудники департамента архитектуры и градостроительства ведут разъяснительную работу, направляют предупреждения и проводят инспекционные рейды. Срок приведения вывесок в надлежащее состояние уже истек, но те предприниматели, которые ответственно подошли к новым требованиям и занимаются сейчас изготовлением конструкций, получат отсрочку, сообщают в администрации Рыбинска.