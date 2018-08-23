Скандал в Прикамье: новое дело и апелляция

Пермь, , 14:48 — REGNUM Пока бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Т. обжалует приговор суда первой инстанции, посчитав его суровым, в суд скоро поступит новое уголовное дело в отношении экс-парламентария. Речь снова о рукоприкладстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Напомним, Т. и его знакомый Сергей В. признаны виновными в избиении музыканта Андрея Ширмана более известного под псевдонимом DJ Smash. Первоначально экс-депутат отрицал свою причастность к рукоприкладству. 18 июля 2018 года Ленинский суд Перми признал фигурантов виновными в нанесении вреда здоровью Ширмана и приговорил каждого из них к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Однако мужчина не согласились с таким решением и обжалуют приговор. Краевой суд рассмотрит апелляцию 19 сентября.

Информресурсы сообщают, что приговор первой инстанции обжалует и Андрей Ширман. Его адвокаты просят отменить приговор, поскольку он слишком мягкий.

Добавим, что причиной для побоев стало нежелание Ширмана фотографироваться с одним из фигурантов. Когда расследование уголовного дела близилось к завершению стало известно о новом деле, в котором также фигурирует Александр Т. Инцидент произошёл также в клубе «Дом культуры», но раньше случая с Ширманом.

По данным прокуратуры, экс-депутат из хулиганских побуждений разбил нос студенту, а также рассёк ударом кулака бровь. Отметим, если в деле с музыкантом вменялся вред средней тяжести, то во втором деле речь идёт о лёгком вреде здоровью.

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